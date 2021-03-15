Металіст 1925 приймав Альянс в рамках 6-го туру Першої ліги. Читайте звіт на Футбол 24.

Перша ліга, 6-й тур

Металіст 1925 – Альянс – 2:1

Голи: Дмитренко, 8, Дерек, 17 (пен.) – Герт, 39

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Гравці Металіста 1925 були фаворитом поєдинку, що харків'яни і довели на полі, відкривши рахунок вже на 8-й хвилині. Красивий удар вдався Дмитренку.

Невдовзі арбітр призначив пенальті у ворота гостей, та Дерек подвоїв перевагу господарів. Альянс спробував відновити інтригу голом у роздягальню, але вирвати нічию гостям не вдалось.

Перемога дозволила Металісту 1925 піднятись на 4-ту сходинку, Альянс залишився 9-м.

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