Перша ліга: Металіст 1925 та Інгулець вирвались в лідери, Агробізнес піднявся на п'єдестал

Відбулися чергові поєдинки 22-го туру чемпіонату України серед клубів Першої ліги. Звіти про матчі читайте на Футбол 24.

Перша ліга, 22 тур

Балкани – Минай – 1:2

Голи: Тропанець, 90+4 – Оринчак, 44, Глагола, 84

Агробізнес – Черкащина – 1:0

Гол: Бойчук, 83

Вилучення: Цурупін, 59, Яцик, 90+4 (обидва – Черкащина)

Нереалізований пенальті: Петров, 60 (Агробізнес)

Інгулець – Авангард – 3:2

Голи: Козак, 10, Мішуренко, 21, Сітчінава, 48 – Матяж, 62, Мурза, 90

Кремінь – Волинь – 1:1

Голи: Сула, 53 – Кожанов, 90+1, (пен.)

Металіст 1925 – Гірник-Спорт – 2:1

Голи: Рібейро, 7, Романов, 30 – Корольков, 23, (пен.)

Вилучення: Дяченко, 37 (Гірник-Спорт)

Минай на виїзді впевнено переграв Балкани. Підопічні Василя Кобіна відкрили рахунок в матчі перед самою перервою, відзначився Орінчак. В другій половині Минай подвоїв свою перевагу – Глагола збільшив перевагу гостей. Тропанець один м'яч відіграв, але Минай втримав перемогу, набрав 41 очко та розташувався на четвертому місці.

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Агробізнес в більшості мінімально обіграв Черкащину. Поєдинок вийшов досить драматичним – гості залишились вдев'ятьох через вилучення Цурупіна та Яцика. Петров не зміг реалізувати пенальті, але перемогу Агробізнесу приніс Бойчук, вивівши команду на третю сходинку з 43 пунктами.

Інгулець у результативному поєдинку перестріляв Авангард. Підопічні Лавриненка встановили розгромну перевагу завдяки голам Козака, Мішуренка та Сітчінави. Матяж та Мурза зробили відставання мінімальним, проте Інгулець втримав перемогу та став тимчасовим лідером Першої ліги.

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Волинь в компенсований час врятувала нічию в матчі з Кременем. Сула відкрив рахунок на початку другої половини, але Кожанов у доданий час реалізував пенальті та залишив лучанам шанси на вихід до УПЛ – в активі Волині 42 пункти.

Металіст 1925 мінімально обіграв Гірник-Спорт. Рібейро вивів харків'ян вперед у рахунку на 7 хвилині, але Корольков досить швидко відновив паритет ударом з позначки. Однак вже на 30 хвилині Романов встановив остаточний рахунок та вивів Металіст 1925 на перше місце у турнірній таблиці з 44 очками.

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