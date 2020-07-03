Рух – Металург: матч Першої ліги перенесли на невизначений термін

Ще один поєдинок другого за силою дивізіону не відбудеться згідно розкладу.

Календарний поєдинок 22-го туру Першої ліги між Рухом та Металургом не відбудеться 4 липня, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

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Причина – спалах COVID-19 у запорізькій команді. Цікаво, що звістку про позитивні результати на коронавірус команда отримала вже по приїзді до Львова. Запоріжці миттєво сповістили про це дирекцію ПФЛ і звернулись до Руха з проханням про перенесення матчу. Керівництво львівського клубу, яке нещодавно стикнулось з подібною ситуацією у своїй команді, дало згоду на відтермінування матчу. Нову дату поєдинку буде визначено пізніше.

Нагадаємо, Металург після 21-го туру посідає передостанню сходинку Першої ліги, Рух відстає від тріо лідерів на 1 бал, але має одну гру в запасі.

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