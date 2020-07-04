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У 13 гравців Металурга виявлений коронавірус – частина з них госпіталізована

4 липня 18:37 - Читать на русском
У 13 гравців Металурга виявлений коронавірус – частина з них госпіталізована
Гравці МФК Металург / фото: МФК Металург

Гравці, тренери та персонал МФК Металург пройшли ПЛР-тестування – неприємні новини для запорізького клубу.

Одразу 13 гравців Металурга здали позитивні тести на коронавірус, повідомляє видання subbota.ua.

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Зазначається, що 8 з них залишилсь на самоізоляції, а от решта були госпіталізовані, стан здоров'я в усіх задовільний. Загалом, тестування пройшли 32 працівники клубу.

Нагадаємо, що матч Рух – МФК Металург був перенесений на невизначений термін. Додамо, що запорізька команда посідає передостанню сходинку турнірної таблиці.

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