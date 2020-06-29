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Перша ліга: Металіст 1925 вирвався у лідери, Минай та Інгулець розійшлись миром, Агробізнес замикає топ-3

20:15 - Читать на русском
Перша ліга: Металіст 1925 вирвався у лідери, Минай та Інгулець розійшлись миром, Агробізнес замикає топ-3
Минай – Інгулець / Фото ФК Минай

Відбулись ключові матчі 21-го туру Першої ліги. Звіт про матчі читайте на Футбол 24.

 

Перша ліга, 21-й тур

Гірник-Спорт – Балкани – 4:0

Голи: Лозовий, 24, Хомченко, 71, Чередніченко, 75 (пен.), Герасимець, 85

Минай – Інгулець – 1:1

Голи: Нурієв, 39 – Мішуренко, 73

МФК Металург – Агробізнес – 1:3

Голи: Сарапій, 51 (пен.) – Когут, 42, Черненко, 47, Козьбан, 57

ОПФК Черкащина – Металіст 1925 – 1:4

Голи: Тарануха, 87 – Дерек, 19, 57, Цвіренко, 59, Банасевич, 76

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Гірник-Спорт у рідних стінах поглумився над Балканами. Господарі закріпились на 9-й сходинці, Балкани розташувались над зоною вильоту – 14-та сходинка.

У центральному матчі туру Минай приймав Інгулець. Закарпатці швидко відкрили рахунок, але ближче до фінального свистка гості зуміли вирівняти ситуацію. Нічия підняла Інгулець на друге місце, а Минай опустився на 7-му сходинку.

Агробізнес на виїзді впевнено здолав МФК Металург та опинився та третій сходинці турнірної таблиці. Запорожці залишаються у зоні вильоту на 15-му місці.

Металіст 1925 відвантажив 4 м'ячі ОПФК Черкащина, на що суперник відповів лише голом престижу перед фінальним свистком. Перемога зробила харків'ян лідерами перегонів. ОПФК Черкащина замикає турнірну таблицю і майже не має шансів на порятунок.

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