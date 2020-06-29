Перша ліга: Рух втратив очки з Миколаєвом та ризикує покинути трійку, Кремінь поступився Авангарду

Відбулись стартові поєдинки 21-го туру другого за силою дивізіону України. Читайте звіт на Футбол 24.

Перша ліга, 21-й тур

Миколаїв – Рух – 1:1

Голи: Яворський, 36 - Русин, 53

Авангард – Кремінь – 1:0

Гол: Лобов, 17 (пен.)

Нереалізовані пенальті: Кірієнко, 35 (А), Собко, 89 (А)

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Рух на виїзді не зміг впоратись з Миколаєвом. Суперники обмінялись голами, але сильнішого виявити не змогли. Нічия може мати неприємні наслідки для львів'ян, якщо найближчі конкуренти Руха здобудуть перемоги у своїх матчах, то "жовто-чорні" покинуть зону кваліфікації в УПЛ.

Авангард мінімально обіграв Кремінь завдяки реалізованому пенальті на початку зустрічі. Варто відзначити, що арбітр тричі призначав 11-метрові у ворота гостей. Авангард залишився на 8-й сходинці, Кремінь – 13-й.

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