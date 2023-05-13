ЛНЗ переміг Епіцентр та продовжує боротьбу за вихід в УПЛ. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Перша ліга 2022/23, 6-й тур, група у підвищенні в класі

Епіцентр – ЛНЗ – 0:2

Голи: Тищенко, 57, (пен.), Норенков, 86

Нереалізований пенальті: Гірний, 77 (Епіцентр)

ЛНЗ продовжує боротьбу за вихід в УПЛ – в суперниках команди цього разу був Епіцентр. Перша половина гри пройшла без голів. У випадку втрати очок ЛНЗ Полісся достроково оформило б вихід до Прем'єр-ліги (свій матч команда Юрія Калітвінцева проведе завтра).

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По перерві ЛНЗ повів у рахунку. Після подачі з кутового Савіна в штрафному збив захисник, а Тищенко реалізував пенальті. А на 86 хвилині Норенков потужним ударом з лівого краю штрафного пробив у ближню дев'ятку, поставивши крапку в зустрічі. Втім, перед тим Епіцентр міг відігратися і потішити Полісся, але Гірний не забив пенальті, програвши дуель кіперу.

Таким чином, ЛНЗ набрав 19 очок та обігнав Карпати, піднявшись на третю сходинку. Епіцентр з 12 пунктами залишився шостим.

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