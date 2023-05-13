ЛНЗ победил Эпицентр и продолжает борьбу за выход в УПЛ. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Первая лига 2022/23, 6-й тур, группа в повышении в классе

Эпицентр – ЛНЗ – 0:2

Голы: Тищенко, 57, (пен.), Норенков, 86

Нереализованный пенальти: Гирный, 77 (Эпицентр)

ЛНЗ продолжает борьбу за выход в УПЛ – в соперниках команды был Эпицентр. Первая половина игры прошла без голов. В случае потери очков ЛНЗ Полесье досрочно оформило бы выход в Премьер-лигу (свой матч команда Юрия Калитвинцева проведет завтра).

Полесье стало лучшим клубом Европы по интересному показателю – лидер Первой лиги обошел даже англичан

После перерыва ЛНЗ повел в счете. После подачи с углового Савина в штрафной сбил защитник, а Тищенко реализовал пенальти. А на 86 минуте Норенков мощным ударом с левого края штрафной пробил в ближнюю девятку, поставив точку во встрече. Впрочем, за несколько минут до этого Эпицентр мог отыграться и порадовать Полесье, но Гирный не забил пенальти, проиграв дуэль киперу.

Таким образом, ЛНЗ набрал 19 очков и обогнал Карпаты, поднявшись на третью строчку. Эпицентр с 12 пунктами остался шестым.

Полесье одержало вторую победу подряд и вернулось на вершину – через неделю житомиряне могут выйти в УПЛ