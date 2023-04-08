Перша ліга, 2 коло

Група підвищення у класі

Нива Тернопіль – ЛНЗ – 1:2

Голи: Синьогуб, 90 (аг.) – Нич, 19, Лопирьонок, 75

Епіцентр – Оболонь – 0:0

Карпати – Кремінь – 2:0

Голи: Бобко, 33, Тлумак, 45

Група вибування

Чернігів-ШВСМ – ФСК Маріуполь – 2:1

Голи: Сердюк, 25, 90+6 – Доброхотов, 86 (пен.)

Епіцентру та Оболоні сильнішого виявити не вдалось. Чернігів-ШВСМ зумів вирвати звитягу над маріупольцями. Це на 90+6 хвилині зробив Сердюк, який оформив дубль, коли здавалось, що гра завершиться внічию.

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Тернопільська Нива поступилась ЛНЗ вдома. Гості відкрили рахунок завдяки влучному удару Нича головою, а подвоїли перевагу по перерві – після подачі з кутового найкраще зорієнтувався Лопирьонок. Крапку поставив Синьогуб, який на останній хвилині спиною відзначився у власних воротах.

Відео курйозного автогола:

Програму дня закривала дуель Карпат і Кременя на стадіоні Україна. Перевагу та високий пресинг вдалось конвертувати у гол на 33 хвилині. Голкіпер під тиском Бобка помилився й віддав чітко в ноги Кожанову. Капітан "левів" віддав назад Івану, а той результативно пробив по центру.

Наприкінці першого тайму Юрій Тлумак подвоїв перевагу – йому вдався розкішний удар з-за меж штрафного після пасу Кожанова. Екс-гравець Динамо по перерві міг ще й оформлювати дубль, але за кіпера зіграла стійка. Фінальні 2:0 на табло.

Турнірна таблиця Першої ліги