Перша ліга: Карпати з шедевром Тлумака здолали Кремінь, курйозний автогол спиною
8 квітня відновилась Перша ліга сезону 2022/23. Результати дізнавайтесь у цій новині.
Перша ліга, 2 коло
Група підвищення у класі
Нива Тернопіль – ЛНЗ – 1:2
Голи: Синьогуб, 90 (аг.) – Нич, 19, Лопирьонок, 75
Епіцентр – Оболонь – 0:0
Карпати – Кремінь – 2:0
Голи: Бобко, 33, Тлумак, 45
Група вибування
Чернігів-ШВСМ – ФСК Маріуполь – 2:1
Голи: Сердюк, 25, 90+6 – Доброхотов, 86 (пен.)
Епіцентру та Оболоні сильнішого виявити не вдалось. Чернігів-ШВСМ зумів вирвати звитягу над маріупольцями. Це на 90+6 хвилині зробив Сердюк, який оформив дубль, коли здавалось, що гра завершиться внічию.
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Тернопільська Нива поступилась ЛНЗ вдома. Гості відкрили рахунок завдяки влучному удару Нича головою, а подвоїли перевагу по перерві – після подачі з кутового найкраще зорієнтувався Лопирьонок. Крапку поставив Синьогуб, який на останній хвилині спиною відзначився у власних воротах.
Відео курйозного автогола:
Програму дня закривала дуель Карпат і Кременя на стадіоні Україна. Перевагу та високий пресинг вдалось конвертувати у гол на 33 хвилині. Голкіпер під тиском Бобка помилився й віддав чітко в ноги Кожанову. Капітан "левів" віддав назад Івану, а той результативно пробив по центру.
Наприкінці першого тайму Юрій Тлумак подвоїв перевагу – йому вдався розкішний удар з-за меж штрафного після пасу Кожанова. Екс-гравець Динамо по перерві міг ще й оформлювати дубль, але за кіпера зіграла стійка. Фінальні 2:0 на табло.