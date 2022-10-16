Перша ліга, 8 тур

Група Б

Гірник-Спорт – Полтава – 1:1

Голи: Підручний, 90+4 – Стрельцов, 82

Вилучення: Д. Шинкаренко, 18, Сеницький, 25 (обидва Г-С)

Група А

ФСК Маріуполь – Карпати Л – 1:1

Голи: Булгаков, 12 – Тарануха, 68

Гірник-Спорт і Полтава встигли зіграти 9 хвилин, як їх перервала повітряна тривога. Команди просиділи понад годину в укритті, з якого господарі вийшли наче на бійню. Гравці Гірника-Спорт нахапали аж 7 карток до перерви! Шинкаренко отримав пряму червону за фол останньої надії, а Сеницький побачив перед собою дві жовті. Головний тренер Ігор Жабченко вирішив не відставати від підопічних – наговорив і собі на вилучення.

Полтава не могла реалізувати чисельну перевагу аж до останніх хвилин зустрічі. На 82-й Стрельцов нарешті відкрив рахунок, але навіть цього не вистачило для перемоги. Останні секунди зустрічі стали концертом Максима Коваленка. Голкіпер Гірника-Спорт підхопив м'яч у центрі поля, прибрав одного суперника і викотив ідеальну передачу на лівий фланг. Звідти пішла подача, яку замкнув Підручний – 1:1! Нічия залишила обидві команди на дні групи Б.

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Тривога вплинула і на другий матч дня. ФСК Маріуполь та львівські Карпати повинні були починати о 13:30, проте пересиділи півгодини. "Леви" у минулому турі програли Поліссю і сподівалися на легку реабілітацію, адже новий суперник набрав всього одне очко за 7 матчів. Втім, екс-Яруд ошелешив львів'ян голом Єгора Булгакова вже на 12-й хвилині.

Карпати не змогли відповісти аж до відпочинку. Запам'ятався лише неточний удар Кожанова з центра поля і самостріл гравця ФСК Маріуполь у власну стійку. Андрій Тлумак лютував весь перший тайм, тому страшно уявити, що коїлося в роздягальні Карпат. Команда нарешті почула тренера на 68-й хвилині, коли Тарануха чітко реалізував вихід віч-на-віч з кіпером.

Рахунок 1:1 протримався до фінального свистка. Карпати зберігають другу сходинку, але відставання від Полісся складає вже 6 очок. ФСК Маріуполь з 2 пунтками залишається на дні таблиці.

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