Перша ліга: Карпати ледь уникнули поразки від найгіршої команди, Гірник-Спорт влаштував бійню з рятівним слаломом кіпера
У неділю відбулись 2 матчі Першої ліги України – по одному з кожної групи.
Перша ліга, 8 тур
Група Б
Гірник-Спорт – Полтава – 1:1
Голи: Підручний, 90+4 – Стрельцов, 82
Вилучення: Д. Шинкаренко, 18, Сеницький, 25 (обидва Г-С)
Група А
ФСК Маріуполь – Карпати Л – 1:1
Голи: Булгаков, 12 – Тарануха, 68
Гірник-Спорт і Полтава встигли зіграти 9 хвилин, як їх перервала повітряна тривога. Команди просиділи понад годину в укритті, з якого господарі вийшли наче на бійню. Гравці Гірника-Спорт нахапали аж 7 карток до перерви! Шинкаренко отримав пряму червону за фол останньої надії, а Сеницький побачив перед собою дві жовті. Головний тренер Ігор Жабченко вирішив не відставати від підопічних – наговорив і собі на вилучення.
Полтава не могла реалізувати чисельну перевагу аж до останніх хвилин зустрічі. На 82-й Стрельцов нарешті відкрив рахунок, але навіть цього не вистачило для перемоги. Останні секунди зустрічі стали концертом Максима Коваленка. Голкіпер Гірника-Спорт підхопив м'яч у центрі поля, прибрав одного суперника і викотив ідеальну передачу на лівий фланг. Звідти пішла подача, яку замкнув Підручний – 1:1! Нічия залишила обидві команди на дні групи Б.
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Тривога вплинула і на другий матч дня. ФСК Маріуполь та львівські Карпати повинні були починати о 13:30, проте пересиділи півгодини. "Леви" у минулому турі програли Поліссю і сподівалися на легку реабілітацію, адже новий суперник набрав всього одне очко за 7 матчів. Втім, екс-Яруд ошелешив львів'ян голом Єгора Булгакова вже на 12-й хвилині.
Карпати не змогли відповісти аж до відпочинку. Запам'ятався лише неточний удар Кожанова з центра поля і самостріл гравця ФСК Маріуполь у власну стійку. Андрій Тлумак лютував весь перший тайм, тому страшно уявити, що коїлося в роздягальні Карпат. Команда нарешті почула тренера на 68-й хвилині, коли Тарануха чітко реалізував вихід віч-на-віч з кіпером.
Рахунок 1:1 протримався до фінального свистка. Карпати зберігають другу сходинку, але відставання від Полісся складає вже 6 очок. ФСК Маріуполь з 2 пунтками залишається на дні таблиці.
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