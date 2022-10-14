Перша ліга, 8 тур

Група А

Полісся – Прикарпаття – 2:0

Голи: Нестеров, 4, Козак, 27

Нереалізований пенальті: Будківський, 75 (Полісся)

Вилучення: Бучакчийський, 74 (Прикарпаття)

Полісся досі не мало поразок (6 перемог, одна нічия) і підходило до матчу впевненим лідером групи А. Тиждень тому житомиряни впевнено здолали Карпати львівські (2:0), а сьогодні в гості приїхала інша західноукраїнська команда – Прикарпаття.

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Підопічні Юрія Калітвінцева підтвердили свій фаворитизм за половину першого тайму. Вже на 4-й хвилині кутовий призвів до гола Нестерова. Артем Козак ефектно подвоїв перевагу Полісся. Вихованець Динамо протягнув м'яч і з 23 метрів пробив під праву стійку.

На 74-й хвилині все мало завершуватись розгромом. Полісся заробило пенальті, та ще й Бучакчийський наговорив на другу жовту. Втім, кіпер відбив удар Будківського з "позначки", а з добиванням впорався захисник. Прикарпаття раптом ожило і забило в меншості, проте лайнсмен справедливо зафіксував офсайд (коментатор довго не міг змиритися з цим фактом).

Фінальний свисток підсумував перемогу Полісся 2:0, яка продовжує неймовірну серію. Відрив від Карпат складає солідні 7 очок, але "леви" ще гратимуть у неділю проти ФСК Маріуполь.

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