Первая лига, 8 тур

Группа Б

Горняк-Спорт – Полтава – 1:1

Голы: Пидручный, 90+4 – Стрельцов, 82

Удаления: Д. Шинкаренко, 18, Сеницкий, 25 (оба Г-С)

Группа А

ФСК Мариуполь – Карпаты Л – 1:1

Голы: Булгаков, 12 – Тарануха, 68

Горняк-Спорт и Полтава успели сыграть 9 минут, как их прервала воздушная тревога. Команды просидели более часа в укрытии, из которого хозяева вышли будто на бойню. Игроки Горняка-Спорт нахватали 7 карточек до перерыва! Шинкаренко получил прямую красную за фол последней надежды, а Сеницкий увидел перед собой две желтые. Главный тренер Игорь Жабченко решил не отставать от подопечных – наговорил и себе на удаление.

Полтава не могла реализовать численное преимущество до последних минут встречи. На 82-й Стрельцов наконец-то открыл счет, но даже этого не хватило для победы. Последние секунды встречи стали концертом Максима Коваленко. Голкипер Горняка-Спорт подхватил мяч в центре поля, убрал одного соперника и выкатил идеальную передачу на левый фланг. Оттуда пошла подача, которую замкнул Пидручный – 1:1! Ничья оставила обе команды на дне группы Б.

Полесье продолжило сезон без поражений и оторвалось от Карпат на 7 очков – воспитанник Динамо забил роскошный мяч

Тревога повлияла и на второй матч дня. ФСК Мариуполь и львовские Карпаты должны были начинать в 13:30, однако пересидели полчаса. "Львы" в прошлом туре проиграли Полесью и надеялись на легкую реабилитацию, ведь новый соперник набрал всего одно очко за 7 матчей. Впрочем, экс-Яруд ошарашил львовян голом Егора Булгакова уже на 12-й минуте.

Карпаты не смогли ответить вплоть до отдыха. Запомнился лишь неточный удар Кожанова из центра поля и самострел игрока ФСК Мариуполь в свою стойку. Андрей Тлумак свирепствовал весь первый тайм, поэтому страшно представить, что творилось в раздевалке Карпат. Команда наконец-то услышала тренера на 68-й минуте, когда Тарануха четко реализовал выход один на один с кипером.

Счет 1:1 продержался до финального свистка. Карпаты сохраняют вторую строчку, но отставание от Полесья составляет уже 6 очков. ФСК Мариуполь с 2 пунктами остается на дне таблицы.

Первая лига: Оболонь выиграла битву за лидерство группы, Нива Т продолжила серию без поражений