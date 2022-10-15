Сьогодні, 15 жовтня, в рамках Першої ліги відбулися чотири поєдинки.

Перша ліга, 8 тур

Група А

Нива Т – Діназ – 1:0

Гол: Волохатий, 18

Епіцентр – Буковина – 0:0

Група Б

Скорук – Чернігів – 0:2

Голи: Вовк, 45, 82

Оболонь – ЛНЗ – 1:0

Гол: Тєрєхов, 26

Вилучення: Галенко, 90+4 (ЛНЗ)

Нива мінімально здолала Діназ завдяки красивому удару Волохатого з-за меж карного майданчика. Команда з Тернополя не програє 4 тури поспіль і вже вийшла на четверту сходинку групи, яка означає плей-офф за підвищення. У цій зоні залишається і Епіцентр (третя сходинка), хоча сьогодні перемогти Буковину не вдалося.

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Чернігів впевнено розібрався зі Скоруком. Героєм гостей став Роман Вовк, в активі якого дубль. Щоправда, обидві команди бовтаються у нижній половині групи Б.

Центральним матчем туру була битва Оболоні та ЛНЗ. Ці клуби ділили перше місце групи Б, маючи по 16 очок. Після очної зустрічі кияни стали одноосібним лідером. Вирішальною виявилась 26 хвилина, на якій захисник Артем Тєрєхов замкнув подачу з кутового.

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