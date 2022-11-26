Перша ліга 2022/23, 14-й тур

Група А

Діназ – ФСК Маріуполь – 1:4

Голи: Кос, 85, (пен.) – Літовченко, 39, Пентелейчук, 47, 59, Доброхотов, 55

Група Б

МФК Металург – Оболонь – 1:2

Голи: Сад, 14 – Чернов, 37, Груша, 57

Маріуполь нарешті здобув свою першу перемогу в Першій лізі, розгромивши Діназ. Результат було здобуто в середині гри: перед перервою Літовченко відкрив рахунок у зустрічі, а Пентелейчук та Доброхотов зробили рахунок 0:4. Кос ударом з пенальті відквитав один м'яч.

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У групі Б зійшлись два лідери першості – МФК Металург та Оболонь. Сад вивів запорізький клуб вперед, але Чернов та Груша перевернули гру ще на старті другої половини.

Таким чином, ФСК Маріуполь набрав 7 очок у групі А, але залишився останнім у першості, відстаючи на 2 пункти від передостаннього місця. Діназ з 10 балами розташувався на шостому місці. Оболонь залишилась лідером групи Б з 29 очками, а МФК Металург з 20 балами залишився третім.

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