Первая лига 2022/23, 14-й тур

Группа А

Диназ – ФСК Мариуполь – 1:4

Голы: Кос, 85, (пен.) – Литовченко, 39, Пентелейчук, 47, 59, Доброхотов, 55

Группа Б

МФК Металлург – Оболонь – 1:2

Голы: Сад, 14 – Чернов, 37, Груша, 57

ФСК Мариуполь наконец-то одержал свою первую победу в Первой лиге, разгромив Диназ. Результат был добыт в середине игры: перед перерывом Литовченко открыл счет во встрече, а Пентелейчук и Доброхотов сделали счет 0:4. Кос ударом с пенальти отквитал один мяч.

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В группе Б сошлись два лидера первенства – МФК Металлург и Оболонь. Сад вывел запорожский клуб вперед, но Чернов и Груша перевернули игру на старте второй половины.

Таким образом, ФСК Мариуполь набрал 7 очков в группе А, но остался последним в первенстве, отставая на 2 пункта от предпоследнего места. Диназ с 10 баллами расположился на шестом месте. Оболонь осталась лидером группы Б с 29 очками, а МФК Металлург с 20 баллами остался третьим.

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