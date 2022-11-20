Захисник Львова Сергій Сімінін заявив, що Карпати не надто красиво попрощались із ним цього літа.

"Я зробив операцію, відновлювався, але про рішення не продовжувати зі мною контракт дізнався з інтернету. Закінчувати з футболом поки не збирався.

Львів підписав екс-лідера Карпат

У клубі ніхто не виходив на мене. Я знав, що 30 червня закінчувався контракт, заліковував травму. Так і попрощалися, тобто ніяк", – цитує Сімініна Український футбол.

Сергій провів у футболці "левів" цілий сезон, але лише тричі виходив на поле у Кубку України. Після тривалих пошуків клубу ветерана прихистив Львів. За нову команду Сімінін ще не дебютував.

"Кварцяному під гарячу руку не потрапляв": Сімінін – про нові Карпати, свій гол Динамо, 9 вилучень і втечу на дискотеку