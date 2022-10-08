Перша ліга 2022/23, 7-й тур

Група А

Прикарпаття – Епіцентр – 1:0

Гол: Цюцюра, 6, (пен.)

ФСК Маріуполь – Діназ – 0:2

Голи: Богунов, 10, (пен.), 90+3, (пен.)

Вилучення: Вакуленко, 85 (Діназ)

Група Б

Гірник-Спорт – ЛНЗ – 0:1

Гол: Хамелюк, 85

Вилучення: Сейтхалілов, 80 – Сторчоус, 63

В одному з матчів групи А Прикарпаття втримало перемогу над Епіцентром. Вже на 6 хвилині Цюцюра забив з пенальті. Як виявилось, цей гол став переможним – Епіцентр не зумів нічим відповісти.

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В іншій зустрічі Діназ впевнено обіграв ФСК Маріуполь. Богунов на 10 хвилині відкрив рахунок у зустрічі. Ближче до кінця гри Діназ залишився у меншості через вилучення Вакуленко, але це не допомогло суперникам. Ба навіть більше – Богунов у компенсований час оформив дубль, реалізувавши ще один пенальті.

У групі Б був зіграний один поєдинок: Гірник-Спорт – ЛНЗ. Команди довго не могли забити та догравали гру в меншості – Сейтхалілов та Сторчоус зробили склади 10 на 10. А єдиний гол у зустрічі забив Хамелюк, принісши таким чином перемогу ЛНЗ.

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