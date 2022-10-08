Первая лига 2022/23, 7-й тур

Группа А

Прикарпатье – Эпицентр – 1:0

Гол: Цюцюра, 6, (пен.)

ФСК Мариуполь – Диназ – 0:2

Голы: Богунов, 10, (пен.), 90+3, (пен.)

Удаление: Вакуленко, 85 (Диназ)

Группа Б

Гирняк-Спорт – ЛНЗ – 0:1

Гол: Хамелюк, 85

Удаления: Сейтхалилов, 80 – Сторчоус, 63

В одном из матчей группы А Прикарпатье удержало победу над Эпицентром. Уже на 6-й минуте Цюцюра забил с пенальти. Как оказалось, этот гол стал победным – Эпицентр не смог ничем ответить.

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В другой встрече Диназ уверенно обыграл ФСК Мариуполь. Богунов на 10-й минуте открыл счет во встрече. Ближе к концу игры Диназ остался в меньшинстве из-за удаления Вакуленко, но это не помогло соперникам. Даже больше – Богунов в компенсированное время оформил дубль, реализовав еще один пенальти.

В группе Б был сыгран один поединок: Гирняк-Спорт – ЛНЗ. Команды долго не могли забить и доигрывали игру в меньшинстве – Сейтхалилов и Сторчоус сделали составы 10 на 10. А единственный гол во встрече забил Хамелюк, принеся таким образом победу ЛНЗ.

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