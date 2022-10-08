Первая лига: Диназ в меньшинстве продолжил серию поражений ФСК Мариуполь, Прикарпатье и ЛНЗ одержали синхронные победы
Состоялись субботние поединки в рамках 7-го тура Первой лиги. Читайте отчет о матчах на Футбол 24.
Первая лига 2022/23, 7-й тур
Группа А
Прикарпатье – Эпицентр – 1:0
Гол: Цюцюра, 6, (пен.)
ФСК Мариуполь – Диназ – 0:2
Голы: Богунов, 10, (пен.), 90+3, (пен.)
Удаление: Вакуленко, 85 (Диназ)
Группа Б
Гирняк-Спорт – ЛНЗ – 0:1
Гол: Хамелюк, 85
Удаления: Сейтхалилов, 80 – Сторчоус, 63
В одном из матчей группы А Прикарпатье удержало победу над Эпицентром. Уже на 6-й минуте Цюцюра забил с пенальти. Как оказалось, этот гол стал победным – Эпицентр не смог ничем ответить.
Первая лига: Карпаты проиграли Полесью, отпустив житомирян в отрыв, Оболонь разбила МФК Металлург и возглавила группу Б
В другой встрече Диназ уверенно обыграл ФСК Мариуполь. Богунов на 10-й минуте открыл счет во встрече. Ближе к концу игры Диназ остался в меньшинстве из-за удаления Вакуленко, но это не помогло соперникам. Даже больше – Богунов в компенсированное время оформил дубль, реализовав еще один пенальти.
В группе Б был сыгран один поединок: Гирняк-Спорт – ЛНЗ. Команды долго не могли забить и доигрывали игру в меньшинстве – Сейтхалилов и Сторчоус сделали составы 10 на 10. А единственный гол во встрече забил Хамелюк, принеся таким образом победу ЛНЗ.