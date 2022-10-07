У п'ятницю в рамках 7-го туру Першої ліги відбулось три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 7-й тур

Група А

Полісся – Карпати Л – 2:0

Голи: Будківський, 27, Кушніренко, 69

Група Б

Оболонь – МФК Металург – 3:0

Голи: Слободян, 28 (п.), Прокопенко, 64, Черненко, 66

Чернігів – Кремінь – 0:2

Голи: Савицький, 14, Мироненко, 45+1 (аг.)

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У центральному матчі групи А зустрілись два претенденти на підвищення у класі – Полісся і Карпати. Ажіотаж навколо поєдинку житомиряни роздували давно, знімаючи яскраві ролики і переозвучуючи епізоди класичних бойовиків, тож напруга і ціна матчу зашкалювали. Господарі у перших хвилинах більше атакували, комбінували біля воріт суперника, але точність ударів підводила.

На 10-й хвилині намудрив кіпер Полісся Кудрик – вийшовши далеко в поле він у падінні схопив м'яч руками і "привіз" у свої ворота небезпечний штрафний. Кожанов зі стандарту влучив у стінку. Козак огризнувся першим ударом у площину воріт Карпат після навісу Вакули – поруч зі стійкою. Згдом все той же Кожанов міг забивати з меж штрафного, але віддав пас далі і м'ячс перехопили захисники. Янаков за трохи прорвався у штрафний і опинився на газоні – арбітр пенальті у ворота "левів" не дав. Будківський пробивав на техніку, але сфера по дузі пролетіла повз праву стійку.

Зрештою, в середині тайму Будківський обігрався з партнерами, увірвався у воротарський, отримав навіс і головою відкрив рахунок у матчі. З небезпечних моментів – Янаков зі штрафного пробив точно у Льопку, а Вакула запустив сферу над поперечиною з вигідної позиції.

Одразу по перерві Морозко втратив 100%-ий момент, непорозумівшись з партнерами під час виходу сам на сам. Вже у наступній атаці він реабілітувався, вибивши м'яч з лінії власних воріт і не дозволив Карпатам зрівняти. За 20 хвилин до завершення матчу житомиряни забили вдруге: Козак зі стандарту закрутив по центру, Льопка відбив, але не зміг зафіксувати і Кушніренко був першим на добиванні. Перемога зробила Полісся одноосібним лідером – команда Юрія Калітвінцева набрала 19 очок і вже на 4 пункти випереджає колектив Андрія Тлумака.

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У групі Б відбулась дуель між двома лідерами – Оболонню та МФК Металург. Кияни доволі впевнено здолали запоріжців, забивши три сухих голи. В середині тайму Ігор Краснопір опинився на газоні, після того як увірвався у штрафний майданчик гостей і мав виходити сам на сам з голкіпером. Слободян ударом з пенальті по центру воріт легко переграв кіпера Металурга.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки "пивовари" протягом 2 хвилин зняли всі питання щодо переможця: спочатку Прокопенку з дальної дистанції влучно пробив у праву дев'ятку, а згодом Черненко головою замкнув навіс від партнера (Байда у стрибку кінчиками пальців зачепив сферу, але завадити голу не зміг). Перемога принесла Оболоні 16 очок і і підняла на вершину турнірної таблиці групи Б, МФК Металург з 10 пунктами четвертий і має гру в запасі.

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У ще одному матчі Чернігів приймав Кремінь. Господарі вирішили долю поєдинку ще у першому таймі. Спочатку Фальковський з центра поля вивів Вівдича на ворота чернігівців, той пробив у дальній кут повз голкіпера, а Савицький випередив захисника і у падінні запхав м'яч у сітку. А вже у доданий до першого тайму час гравці Кременя перехитрили самі себе: Савицький зі стандарту навісив у штрафний суперника, а Мироненко високо вистрибнувши намагався вибити м'яч на кутовий, натомість зрізавши його у власні ворота. Перемога підняла Кремінь на третю сходинку (10 очок), а Чернігів з 5 пунктами п'ятий.

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