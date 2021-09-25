Агробізнес та Поділля не змогли виявити сильнішого у матчі 10-го туру Першої ліги. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Перша ліга 2021/22, 10-й тур

Агробізнес – Поділля – 0:0

Підопічні Чижевського не змогли здобути перемогу вже в шостому матчі поспіль. Цього разу Агробізнес розійшовся миром з Поділлям. Господарі більше контролювали м'яч, проте не змогли перетворити цей контроль у забиті голи – команди розійшлись без забитих м'ячів.

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Таким чином, Поділля набрало 13 очок та піднялось на 8 місце, а Агробізнес з 7 пунктами залишився чотирнадцятим.

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