Первая лига: Агробизнес продолжил впечатляющую серию без побед в матче с Подольем
Агробизнес и Подолье не смогли выявить сильнейшего в матче 10-го тура Первой лиги. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".
Первая лига 2021/22, 10-й тур
Агробизнес – Подолье – 0:0
Подопечные Чижевского не смогли одержать победу уже в шестом матче подряд. На этот раз Агробизнес разошелся миром с Подольем. Хозяева больше контролировали мяч, однако не смогли превратить этот контроль в забитые голы – команды разошлись без забитых мячей.
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Таким образом, Подолье вступило 13 очков и поднялся на 8 место, а Агробизнес с 7 пунктами остался четырнадцатым.
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