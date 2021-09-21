Головний тренер Агробізнеса Олександр Чижевський продовжить роботу з командою, повідомляє Meta Ratings.

Металіст підписав хавбека з досвідом виступів в АПЛ

Катастрофічний старт команди (п'ять поразок, три нічиї і лише одна перемога) не похитнув довіри керівництва клубу до наставника. Боси Агробізнеса вірять, що під керівництвом Чижевського подолянам вдасться швидко вибратися з підвалин Першої ліги.

Нагадаємо, після 9-ми турів Агробізнес набрав лише 6 очок і посідає у турнірній таблиці передостанню, п'ятнадцяту сходинку.

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