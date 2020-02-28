Кадар через коронавірус буде тренуватися в Європі до старту чемпіонату Китаю

Представники китайського Шаньдун Лунен розкрили деталі контракту новачка команди Тамаша Кадара, який перейшов із Динамо.

Угорець підписав з новою командою контракт до кінця 2023 року, інформує офіційний акаунт Шаньдун Лунен у Weibo.

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Кадар замінить бразильського захисника Жила, який покинув Китай "через сімейні обставини", і стане четвертим дозволеним легіонером. Кадар виступатиме у чемпіонаті Китаю під 4 номером.

Гравець поки залишиться в Європі, оскільки всі найближчі поєдинки національного чемпіонату скасовані через епідемію коронавірусу, і він відновиться не раніше квітня.

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