toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ БЕНФІКА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Кадар через коронавірус буде тренуватися в Європі до старту чемпіонату Китаю

14:35 733 Читать на русском
Кадар через коронавірус буде тренуватися в Європі до старту чемпіонату Китаю
Тамаш Кадар / фото з відкритих джерел

Представники китайського Шаньдун Лунен розкрили деталі контракту новачка команди Тамаша Кадара, який перейшов із Динамо.

Угорець підписав з новою командою контракт до кінця 2023 року, інформує офіційний акаунт Шаньдун Лунен у Weibo.

Динамо отримало за Кадара солідну суму – Transfermarkt розкрив деталі переходу

Кадар замінить бразильського захисника Жила, який покинув Китай "через сімейні обставини", і стане четвертим дозволеним легіонером. Кадар виступатиме у чемпіонаті Китаю під 4 номером.

Гравець поки залишиться в Європі, оскільки всі найближчі поєдинки національного чемпіонату скасовані через епідемію коронавірусу, і він відновиться не раніше квітня.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?

blog_ava
Шахтар дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи
14:14
25086
Теги
Світ Тамаш Кадар Тамаш Кадар Шаньдун Лунен Шаньдун Лунен
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи
    Ліга Європи — 14:1425086 Шахтар дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи
3
год
:
24
хв
СК Дніпро-1
19:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук