Екстраординарна історія трапилася у французькій Лізі 2. Один із тренерів Шамблі змушений був відновити ігрову кар'єру через кадровий дефіцит команди.

40-річний Венсан Планте потрапив до заявки "чорно-синіх" на матч 33-го туру чемпіонату через травми трьох голкіперів, повідомляє L'Equipe.

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Ситуація стала критичною під завісу першого тайму, коли ушкодження зазнав 38-річний воротар Шамблі Ксав'є Піното. На другий тайм довелося виходити Планте, який завершив активні виступи ще в 2017-му. Тим не менше, ветеран відстояв на "нуль" і неабияк допоміг своїй команді здолати Ам'єн (2:0) і покращити власні шанси на виживання у дивізіоні.

Нагадаємо, що торік восени в схожій ситуації опинилася збірна України перед спарингом із командою Франції. Через масовий спалах коронавірусу до заявки "синьо-жовтих" потрапив 45-річний Олександр Шовковський. Щоправда, на поле легенді виходити не довелося.

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