Экстраординарная история случилась во французской Лиге 2. Один из тренеров Шамбли вынужден был возобновить игровую карьеру из-за кадрового дефицита команды.

40-летний Венсан Планте попал в заявку "черно-синих" на матч 33-го тура чемпионата из-за травм трех голкиперов, сообщает L'Equipe.

Экс-голкипер сборной Аргентины оставил свои ворота и пропустил позорный гол после удара через все поле

Ситуация стала критической под занавес первого тайма, когда повреждение получил 38-летний вратарь Шамбли Ксавье Пиното. На второй тайм пришлось выходить Планте, который завершил активные выступления еще в 2017-м. Тем не менее, ветеран отстоял на "ноль" и всерьез помог своей команде победить Амьен (2:0) и улучшить шансы на выживание в дивизионе.

Напомним, что осенью прошлого года в похожей ситуации оказалась сборная Украины перед спаррингом с командой Франции. Из-за массовой вспышки коронавируса в заявку "сине-желтых" попал 45-летний Александр Шовковский. Правда, на поле легенде выходить не пришлось.

Фаб'єн Бартез: історія спритного блазня, який зупинив нестримного Шеву і став зіркою автоперегонів