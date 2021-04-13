Екс-голкіпер збірної Аргентини залишив свої ворота та пропустив ганебний гол після удару через все поле
Курйозний гол трапився у поєдинку мексиканської першості Пачука – Пуебла (1:3).
На останніх секундах матчу чемпіонату Мексики гравці Пачуки разом із відомим аргентинським голкіпером Оскарем Устарі побігли у штрафний майданчик Пуебли на фінальний штурм.
Екс-голкіпер Манчестер Юнайтед осоромився, пропустивши після удару головою майже з центру поля
Після подачі з кутового м'яч опинився у гостей, які швидко розібрались у ситуації, і Сальвадор Реєс насмілився на удар майже зі свого штрафного майданчика по незахищених воротах господарів. М'яч перекотився через усе поле та опинився у сітці.
Нагадаємо, свого часу Оскар Устарі захищав кольори збірної Аргентини.
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