Перший тайм розпочався досить рівно, проте Аталанта поступово захопила ініціативу та відкрила рахунок на 26 хвилині, коли Ромеро головою замкнув навіс Госенса. У другій половині бергамаски подвоїли свою перевагу: Ілічіч реалізував пенальті, який сам і заробив. Крапку в матчі поставив Сапата після виходу віч-на-віч із Доннаруммою. Додамо, що Маліновський з'явився на полі на останні 6 хвилин.

Аталанта розгромила Мілан завдяки перформансу Ілічіча та піднялася у зону ЛЧ – Маліновський зіграв шість хвилин

Таким чином, Аталанта набрала 36 очок та піднялась на 4 місце, Мілан з 43 пунктами поки втримує першу сходинку.