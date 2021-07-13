"Відтворені фрази були в розмовах, таємно записаних паном Хосе Антоніо Абелланом, який багато років безуспішно намагався їх продати. Трохи дивно, що видання El Confidencial публікує їх саме зараз. Це окремі фрази розмов, взяті з широкого контексту.

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Нехай вони публікують це зараз, через стільки років з моменту цих розмов. Я розумію, що це пов'язано з моєю участю в ролі одного із популяризаторів Суперліги. Я передав справу в руки своїх юристів, які вивчають можливі подальші рішення", – цитує Переса офіційний сайт Реала.

Зауважимо, що Рауль зараз працює тренером молодіжної команди Реала – Кастільї. Легендарний форвард разом з Касільясом стали об'єктами для критики Переса у записі 15-річної давнини.

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