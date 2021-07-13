"Воспроизведенные фразы были в разговорах, тайно записанных господином Хосе Антонио Абелланом, который много лет безуспешно пытался их продать. Немного странно, что издание El Confidencial публикует их именно сейчас. Это отдельные фразы разговоров, взятые из широкого контекста.

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Пусть они публикуют это сейчас, спустя столько лет с момента этих разговоров. Я понимаю, что это связано с моим участием в качестве одного из популяризаторов Суперлиги. Я передал дело в руки своих юристов, они изучают возможные дальнейшие решения", – цитирует Переса официальный сайт Реала.

Заметим, что Рауль сейчас работает тренером молодежной команды Реала – Кастильи. Легендарный форвард вместе с Касильясом стали объектами для критики Переса в записи 15-летней давности.

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