У мережу "злили" таємні аудіозаписи функціонера часів 2006 року, коли він вперше покинув посаду президента "вершкових", інформує Marca з посиланням на El Confidencial.

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"Касільяс – не воротар Реала, що ви ще хочете, щоб я вам сказав? Він ніколи ним не був. Це була велика проблема, яку ми отримали. Є величезна група прихильників Касільяса. Вони обожнюють його, захищають, але я не знаю... Він великий аферист, а другий – Рауль. Два найбільші шахраї в історії Реала – Касільяс та Рауль. Гравці дуже егоїстичні, на них не можна розраховувати взагалі. Той, хто робить ставку на них, сильно помиляється. У мене жахлива думка про гравців", – розповідав Перес у приватній розмові.

Додамо, що саме Рауль (741) та Касільяс (725) є головними рекордсменами за кількістю проведених матчів у формі Реала.

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