"Проект все ще існує, і учасники також залишаються. У нас є кілька тижнів, щоб обміркувати ту ворожість, з якою певні люди маніпулювали проектом. Це люди, які не бажають втрачати свої привілеї.

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Чи шкодую я, що Суперліга запустилася таким чином? Ні, тому що реакція цих обраних була б такою ж, навіть якби ми щось зробили по-іншому. Ще в січні президент УЄФА різко висловився про Суперлігу. Ми хотіли обговорити деталі з УЄФА, але вони навіть не дали нам часу. Була організована операція, я ніколи не бачив нічого подібного. Ми були змушені звернутися до суду, який виніс заборону. Він наказує УЄФА і ФІФА, а також лігам і національним футбольним асоціаціям утримуватися від прийняття будь-яких заходів або дій, а також від публікації будь-яких заяв або повідомлень, які перешкоджають підготовці Суперліги.

Я гадав, що це рішення покладе край монополії УЄФА. Вирок був оголошений у вівторок, але в середу президент УЄФА продовжив свої погрози. Це дії, які йдуть врозріз з вільною конкуренцією в Європейському Союзі. Це дуже серйозно", – заявив Перес у коментарі AS.

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