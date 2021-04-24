"Це не ексклюзивний план і не противага національним чемпіонатам. Проект Суперліги – найкращий з можливих, він був зроблений для того, щоб допомогти футболу вийти з кризи. Футбол серйозно постраждав, тому що його економіка падає, і ми повинні адаптуватися до часів, в яких живемо. Суперліга не йде врозріз з внутрішніми чемпіонатами і прагне залучити більше грошей для всього футболу. Очікувалось, що це викличе більший інтерес для всіх сторін.

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Я думаю, що нова реформа УЄФА також не вирішить проблеми. Те, що було представлено, навіть не краще того, що є зараз. Крім того, ми не можемо чекати до 2024 року. Втім, ми все ж зробили щось не так. Давайте не зациклюватись на цьому і подивимося на інші ідеї. Можливо, рішення буде в тому, що вступають перші чотири команди національного чемпіонату. Я не знаю.

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Але щось потрібно робити, тому що молодь у віці від 14 до 24 років відмовляється від футболу. Він втомлює їх перед іншими розвагами, які вони вважають кращими. По всьому світу налічується чотири мільярди футбольних фанатів, половина з яких – фанати футбольних клубів Суперліги. Футбол – єдиний вид спорту світового масштабу", – заявив Перес у коментарі AS.

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