"Проект все еще существует, и участники также остаются. У нас есть несколько недель, чтобы обдумать ту враждебность, с которой определенные люди манипулировали проектом. Это люди, которые не желают терять свои привилегии.

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Жалею ли я, что Суперлига запустилась таким образом? Нет, потому что реакция этих избранных была бы такой же, даже если бы мы что-то сделали по-другому. Еще в январе президент УЕФА резко высказался о Суперлиге. Мы хотели обсудить детали с УЕФА, но они даже не дали нам времени. Была организована операция, я никогда не видел ничего подобного. Мы были вынуждены обратиться в суд, который вынес запрет. Он приказывает УЕФА и ФИФА, а также лигам и национальным футбольным ассоциациям воздерживаться от принятия любых мер или действий, а также от публикации каких-либо заявлений или сообщений, которые препятствуют подготовке Суперлиги.

Я думал, что это решение положит конец монополии УЕФА. Приговор был объявлен во вторник, но в среду президент УЕФА продолжил свои угрозы. Это действия, которые идут вразрез со свободной конкуренцией в Европейском Союзе. Это очень серьезно", – заявил Перес в комментарии AS.

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