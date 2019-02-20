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Перес викликав Соларі "на килим" – доля тренера Реала залежить від двох матчів

12:50 1019 Читать на русском
Перес викликав Соларі "на килим" – доля тренера Реала залежить від двох матчів
Флорентіно попередив Соларі

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес провів незаплановану зустріч з головним тренером команди Сантьяго Соларі.

Королівський клуб серйозно затрясло після сенсаційної поразки від Жирони у 24 турі Ла Ліги. "Бланкос" практично втратили шанси на титул, поступаючись Барселоні 9-ма очками, та ще й дозволили себе випередити Атлетіко. Після дуже сірої гри на власному полі Перес вирішив провести серйозну бесіду з Сантьяго Соларі, інформує Mundo Deportivo.

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Президент мадридського гранда дав зрозуміти аргентинському фахівцеві, що у нього більше немає права на помилку, розповіло джерело у клубі. Доля Соларі вирішуватиметься у двох домашніх Ель Класіко в рамках матчу-відповіді Кубка Іспанії та Ла Ліги (27 лютого та 2 березня). Перес начебто не пробачить тренеру поразок від найбільш принципового суперника на Сантьяго Бернабеу та може достроково припинити з ним співпрацю. Контракт Соларі з Мадридом розрахований до літа 2021 року.

Нагадаємо, що у Кубку Іспанії Реалу достатньо не пропустити від Барселони, щоб пробитись у фінал турніру. Перший матч команд на Камп Ноу завершився результативною нічиєю.

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Реал Мадрид - Жирона: Неділя 17 лютого 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
1 : 2
Жирона
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