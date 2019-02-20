Перес вызвал Солари "на ковер" – судьба тренера Реала зависит от двух матчей

Президент мадридского Реала Флорентино Перес провел незапланированную встречу с главным тренером команды Сантьяго Солари.

Королевский клуб серьезно затрясло после сенсационного поражения от Жироны в 24 туре Ла Лиги. "Бланкос" практически потеряли шансы на титул, уступая Барселоне 9-ю очками, да еще и позволили себя опередить Атлетико. После очень серой игры на своем поле Перес решил провести серьезную беседу с Сантьяго Солари, информирует Mundo Deportivo.

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Президент мадридского гранда дал понять аргентинскому специалисту, что у него больше нет права на ошибку, рассказал источник в клубе. Судьба Солари будет решаться в двух домашних Эль Класико в рамках ответного матча Кубка Испании и Ла Лиги (27 февраля и 2 марта). Перес не простит тренеру поражений от самого принципиального соперника на Сантьяго Бернабеу и может досрочно прекратить с ним сотрудничество. Контракт Солари с Мадридом рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, что в Кубке Испании Реалу достаточно не пропустить от Барселоны, чтобы пробиться в финал турнира. Первый матч команд на Камп Ноу завершился результативной ничьей.

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