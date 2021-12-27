"Перес не дивиться у майбутнє": Чеферін розкритикував мрії президента Реала про європейську Суперлігу
Президент УЄФА Александер Чеферін скептично налаштований щодо ідеї Суперліги, яку лобіює Флорентіно Перес.
"Це мрія Флорентіно Переса упродовж останніх 30 років. Два головні кандидати в президенти Барселони публічно виступають проти Суперліги, Баварія, Ювентус та англійські клуби також. Футбол він дивиться лише сьогодні, можливо, завтра, але не дивиться у майбутнє.
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У будь-якому разі формат європейського футболу залишиться тим самим до 2024 року. Крім того, права на показ турніру вже продані. Ми не збираємося грати у вихідні, тому що хочемо зберегти значення національних ліг. Але ми хочемо дещо іншу, цікавішу систему, яка включає абсолютно все. Мрія грати в Лізі чемпіонів буде такою ж особливою, як зараз", – цитує Чеферіна AS.
Нагадаємо, раніше президент мадридського Реала Флорентіно Перес висловив ідею щодо створення Суперліги, до якої повинні увійти найсильніші клуби Європи. Формат і терміни створення мегатурніру наразі залишаються невідомими.
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