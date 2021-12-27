"Це мрія Флорентіно Переса упродовж останніх 30 років. Два головні кандидати в президенти Барселони публічно виступають проти Суперліги, Баварія, Ювентус та англійські клуби також. Футбол він дивиться лише сьогодні, можливо, завтра, але не дивиться у майбутнє.

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У будь-якому разі формат європейського футболу залишиться тим самим до 2024 року. Крім того, права на показ турніру вже продані. Ми не збираємося грати у вихідні, тому що хочемо зберегти значення національних ліг. Але ми хочемо дещо іншу, цікавішу систему, яка включає абсолютно все. Мрія грати в Лізі чемпіонів буде такою ж особливою, як зараз", – цитує Чеферіна AS.

Нагадаємо, раніше президент мадридського Реала Флорентіно Перес висловив ідею щодо створення Суперліги, до якої повинні увійти найсильніші клуби Європи. Формат і терміни створення мегатурніру наразі залишаються невідомими.

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