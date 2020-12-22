"Кажуть, що Перес стоїть за цією ідеєю, але такі речі завжди покриті таємницею, тому я не знаю, так це чи ні. Підозрюю, що йому подобаються подібні проекти.

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Він чудовий бізнесмен і управлінець Реала як клубу, але він не розуміє, як працюють великі турніри. Перес не усвідомлює, до чого призведе створення Суперліги. Як бізнесмен він має вагу, але не в даному випадку, тому що він не розуміє негативних наслідків для власного клубу. Суперліга може привести Реал до краху", – цитує Тебаса видання Goal.

Нагадаємо, Суперліга – це спільний проект 18-ти великих європейських клубів, який не контролюватиметься УЄФА. Формат має бути схожим до НХЛ або НБА – з регулярним чемпіонатом і плей-офф. Ідейними творцями Суперліги називають Реал, Барселону, Баварію, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, ПСЖ і Манчестер Сіті. З появою цих змагань їхні доходи стрімко поповзли б вгору, а майбутнє менших клубів опинилося б під серйозною загрозою. Ліга чемпіонів також ризикує зазнати тотального краху.

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