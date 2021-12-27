"Это мечта Флорентино Переса на протяжении последних 30 лет. Два главных кандидата в президенты Барселоны публично выступают против Суперлиги, Бавария, Ювентус и английские клубы тоже. Футбол он смотрит только сегодня, возможно, завтра, но не смотрит в будущее.

Тебас: Перес не понимает последствий – Суперлига может привести Реал к краху

В любом случае формат европейского футбола останется прежним до 2024 года. Кроме того, права на показ турнира уже проданы. Мы не собираемся играть в выходные, потому что хотим сохранить значение национальных лиг. Но мы хотим несколько иную, более интересную систему, которая включает абсолютно все. Мечта играть в Лиге чемпионов будет такой же особенной, как сейчас", – цитирует Чеферина AS.

Напомним, ранее президент мадридского Реала Флорентино Перес высказал идею о создании Суперлиги, в которую должны войти сильнейшие клубы Европы. Формат и сроки создания мегатурнира пока остаются неизвестными.

Ювентус втрачає 6 очок за день – Роналду грабують серед білого дня, а Маліновський може добити, позбавивши головного