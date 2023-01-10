Ніхто досі не може точно сказати, чи забивав на 82-й хвилині кубкового матчу Тоті Гомес свій гол з офсайду.

Суддівська бригада на чолі з Енді Медлі не зарахувала гол захисника Вулверхемптона Тоті Гомеса на 82-й хвилині за рахунку 2:2 у матчі 1/32 фіналу Кубка Англії. Лайнсмен дав головному відмашку з приводу офсайду, але VAR не зміг перевірити цей епізод та переконатися у правильності рішення бокового арбітра.

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Як інформує The Telegraph, причина цього полягає в тому, що на матчі Ліверпуль – Вулверхемптон було задіяно лише 17 камер. Таким чином, судді, які відповідають за відеоповтори, були позбавлені можливості побачити епізод з необхідних ракурсів.

На матчах АПЛ задіяно, як правило, 30 камер.

Повідомляється, що Ліверпуль і сам постраждав цього сезону у схожій ситуації. У матчі 10 туру АПЛ проти Арсенала (2:3) суддівська бригада зарахувала гол Габріеля Мартінеллі на першій хвилині зустрічі, хоча досі неясно, чи перебував Букайо Сака у тому епізоді в офсайді. Форварда збірної Англії не було видно на жодній із п'яти камер Hawk-Eye.

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