Кубок Англії, 1/32 фіналу

Шеффілд Венсдей – Ньюкасл – 2:1

Голи: Віндасс, 52, 66 – Гамараєш, 69

Ліверпуль – Вулверхемптон – 2:2

Голи: Нуньєс, 44, Салах, 52 – Гедеш, 26, Хван, 67

Найбільша сенсація вечора сталася у Шеффілді, де місцевий Венсдей обіграв одного з лідерів АПЛ. Не хотілося б говорити про недооцінку, адже Ньюкасл грав цілком бойовим складом та домінував. Однак представник Ліги 1 (третій дивізіон) набагато ефективніше розпоряджався своїми моментами.

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Програму ігрового дня закривав матч на Енфілді, де розгорілася справжня драма. Рахунок несподівано відкрили гості. Проте уся "заслуга" належить Аліссону. Голкіпер Ліверпуля зробив щось немислиме. Віддаючи передачу партнеру, бразилець виклав м'яч на ногу Гедешу. Португалець скористався подарунком, закотивши у порожні ворота.

Втримати перевагу бодай до перерви Вулверхемптон не зміг. Дарвін вирішив показати, як повинен грати форвард за 100 мільйонів, елегантно перетворивши на гол передачу Трента. На старті другого тайму Ліверпуль уже був попереду. Захисник "вовків" необачно скинув м'яч назад, де був лише Салах. Таких помилок Мохамед не пробачає.

Вулверхемптон не збирався здаватися і почав ще активніше йти вперед. Тиск на оборону призвів до того, що Конате не зумів зорієнтуватися в епізоді та на пару з Хваном дезорієнтував Аліссона. Останній рикошет був від корейця – його і записали автором гола. Наприкінці зустрічі, здалося, гості ще й перемогу вирвали. Проте на допомогу Ліверпулю прийшов VAR. У результаті – нічия. А це означає, що командам доведеться зустрітися ще раз. Цього разу на полі "вовків".