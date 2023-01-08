Ліверпуль – Вулверхемптон – 2:2 – відео голів та огляд матчу з помилкою Аллісона
Ліверпуль не зміг здолати Вулверхемптон у третьому раунді Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд головних моментів на Футбол 24.
Кубок Англії, 1/32 фіналу
Ліверпуль – Вулверхемптон – 2:2
Голи: Нуньєс, 44, Салах, 52 – Гедеш, 26, Хван, 67
Відкрити рахунок вдалось Гедешу після епічної помилки Аллісона. Нуньєс та Салах відповіли влучними пострілами. Проте переможцями могли стати "вовки".
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М'яч після рикошету від Хвана залетів у ворота, а Тоті, здавалось, вирвав звитягу. Ліверпулю допоміг VAR – офсайд. Фінальні 2:2 на табло. Команди зустрінуться ще раз, щоб визначити переможця. Матч відбудеться 17 січня.