"Я пишаюся всім, чого команда досягла в цьому сезоні. Завдяки спільній праці та зусиллям ми змогли виграти Кубок Ліги, здобувши перший титул в історії Інтера Маямі. Ми дійшли до фіналу Відкритого кубка США і навіть боролися за вихід у плей-офф MLS.

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Ми збережемо все хороше, передусім бажання вдосконалюватися, щоб бути ще більш конкурентоспроможними наступного року. Я хотів би подякувати всім людям у клубі та місту Маямі за підтримку, яку вони завжди надають нам. Упевнений, що ми продовжимо проживати неймовірні моменти разом, як це сталося в останні місяці. Обіймаю вас всіх!" – написав Мессі в Instagram.

Нагадаємо, Ліонель перебрався в Маямі минулого літа. В MLS це був саме розпал чемпіонату. Мессі вже встиг зіграти за Інтер 14 матчів, у яких забив 11 голів та віддав 5 результативних передач.

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