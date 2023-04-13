Контракт 33-річного атакувального хавбека завершується вже влітку. Борусія активна у перемовинах. Вочевидь, це дозволяє почуватись їй впевненою щодо продовження співпраці з Ройсом.

Борусія Д продовжила контракт зі своїм лідером, це – частина втілення клубної стратегії

Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, перемовини перебувають на просунутій стадії. Проблем виникнути не повинно, адже Марко хоче залишитись. Ба більше, для цього він погодиться на зниження зарплатні. Станом на 2020 рік він заробляв майже 11 мільйонів за сезон.

Раніше була інформація, що Ройс може перебратись у Манчестер Юнайтед чи РБ Лейпциг, але це виявились лише чутки.

Нагадаємо, німець одягає футболку дортмундців з літа 2012 року, тож його доробок чималий – 380 матчів, 161 гол та 120 результативних передач.

РБ Лейпциг здолав Герту і піднявся у топ-4 Бундесліги, Борусія Д у погоні за Баварією відірвалась від Уніона