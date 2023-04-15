Победитель Лиги Европы сорвал трансфер в Борусию Д – его хочет испанский гранд
Японский хавбек Айнтрахта Даичи Камада решил попробовать свои силы в другом чемпионате.
У Камады летом истекает контракт с Айнтрахтом. Футболист уже сообщил, что не будет подписывать новое соглашение и сменит клуб.
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Японец должен был перейти в Борусию. Дортмунд вел активные переговоры и предложил свободному агенту контракт на 5 лет с зарплатой в 6 миллионов евро.
Однако полузащитник передумал, пожелав сменить чемпионат. И сорвал трансфер, сообщает Bild. Фаворитом на подписание Камады стал Атлетико.
Даичи переехал в Бундеслигу в 2015 году. Он выиграл с Айнтрахтом Лигу Европы 2021/22 и Кубок Германии 2017/18.
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