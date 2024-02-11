Переможець Ліги Європи офіційно знайшов нову роботу – європейський гранд, який став "гільйотиною" тренерів
Олімпіакос вкотре змінює тренера в надії виправити поганий сезон.
Грецький гранд офіційно оголосив про запрошення Хосе Луїса Менділібара. Подробиці контракту не уточнюються.
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Менділібар на чолі Севільї виграв минулий розіграш ЛЄ, але в нинішньому сезоні втратив роботу через слабкі результати. У Олімпіакосі свої тренерські гойдалки. Менділібар стане сьомим наставником "червоно-білих" всього за півтора року.
47-разові чемпіони Греції відверто провалюють кампанію. Олімпіакос у чемпіонаті йде четвертим, з Кубка вилетів, а в групі Ліги Європи посів третю сходинку і опустився до Ліги конференцій.
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