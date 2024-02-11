Турецький клуб оголосив про підписання правого захисника Юсефа Атала. За неофіційними даними, контракт розрахований до кінця сезону.

Лідер Ніцци закликав нищити євреїв – клуб офіційно покарав гравця, якого вимагають вигнати з команди

Атал вилетів зі заявки Ніцци після інциденту у жовтні минулого року. Алжирець у соцмережах поширив публікацію із закликами влаштувати євреям "чорний день". 27-річного захисника дискваліфікували на 7 матчів, але потім скандал дійшов до суду. Він покарав Атала значно суворіше – 45 тисяч євро штрафу, 8 місяців ув'язнення умовно.

Кар'єра алжирця у Франції фактично знищена, але Адана Демірспор завжди радо відчиняє двері таким персонажам. За цей клуб грав російський нападник Артем Дзюба, який відкрито симпатизує Путіну і любить знімати свою "ручну роботу" на камеру. Маріо Балотеллі взагалі вже легенда "блакитних блискавок". На цьому тлі Ярослав Ракицький виглядає "янголом", та й провів він за Адана Демірспор всього півроку.

Балотеллі осоромився ідіотською публікацією про Путіна і Байдена – скандаліст швидко вигадав собі виправдання