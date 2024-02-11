Олимпиакос в очередной раз меняет тренера в надежде исправить плохой сезон.

Греческий гранд официально объявил о приглашении Хосе Луиса Мендилибара. Подробности контракта не уточняются.

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Мендилибар во главе Севильи выиграл прошлый розыгрыш ЛЕ, но в нынешнем сезоне потерял работу из-за слабых результатов. В Олимпиакосе свои тренерские качели. Мендилибар станет седьмым наставником "красно-белых" всего за полтора года.

47-кратные чемпионы Греции откровенно проваливают кампанию. Олимпиакос в чемпионате идет четвертым, из Кубка вылетел, а в группе Лиги Европы занял третье место и опустился в Лигу конференций.

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