"Перемога над Барселоною в фіналі Кубка Іспанії стала причиною мого звільнення", – гучна заява екс-тренера Валенсії

Екс-наставник Валенсії Марселіно Гарсія Тораль звинуватив колишній клуб у підлості.

"Жодного разу за це літо я не думав, що мене можуть звільнити. Мені завжди говорили, що розраховують на мене.

Валенсія призначила Селадеса головним тренером

Цікаво, що керівництво Валенсії привітало мене не з перемогою в Кубку Іспанії, а з виходом у Лігу чемпіонів. Це мене одразу здивувало.

Напевно, причиною мого звільнення стала саме перемога в Кубку Іспанії. Протягом сезону нам натякали, що ми повинні відмовитися від цього турніру. Але ми думали інакше і були готові боротися.

Я чесно працював ці 26 місяців. Коли мені повідомили цю новину, я відчув безпорадність і не вірив. Я не знаходив логіки. Тепер я беру паузу до кінця сезону", – цитує Марселіно Marca.

Нагадаємо, напередодні Валенсія несподівано оголосила про звільнення Тораля та призначила на його місце Альберта Селадеса.

"Барселона – мій дім, але я хочу перемагати": Мессі інтригує майбутнім, приймає запрошення Роналду, атакує Ліверпуль