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"Победа над Барселоной в финале Кубка Испании стала причиной моего увольнения", – громкое заявление экс-тренера Валенсии

16:08 129 Читати українською
"Победа над Барселоной в финале Кубка Испании стала причиной моего увольнения", – громкое заявление экс-тренера Валенсии
Марселино Гарсия Тораль / Фото Marca

Экс-наставник Валенсии Марселино Гарсия Тораль обвинил бывший клуб в подлости.

"Ни разу за это лето я не думал, что меня могут уволить. Мне всегда говорили, что рассчитывают на меня.

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Интересно, что руководство Валенсии поздравило меня не с победой в Кубке Испании, а с выходом в Лигу чемпионов. Это меня сразу удивило.

Наверное, причиной моего увольнения стала именно победа в Кубке Испании. В течение сезона нам намекали, что мы должны отказаться от этого турнира. Но мы думали иначе и были готовы бороться.

Я честно работал эти 26 месяцев. Когда мне сообщили эту новость, я почувствовал слабость и не верил. Я не находил логики. Теперь я беру паузу до конца сезона", – цитирует Марселино Marca.

Напомним, накануне Валенсия неожиданно объявила об увольнении Тораля и назначила на его место Альберта Селадеса.

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Испания Валенсия Валенсия Марселино Гарсия Тораль Марселино Гарсия Тораль Альберт Селадес Альберт Селадес
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