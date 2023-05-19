Победа на последних секундах в видеообзоре матча Колос – СК Днепр-1 – 1:2
17:10 - Читати українською
Колос уступил СК Днепр-1 в рамках 27-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
57’ Артем Довбик
90+4’ Эдуард Сарапий
Сергей Мякушко 45+1’
45+1’ Сергей Мякушко
57’ Артем Довбик
90+4’ Эдуард Сарапий
Команде Александра Кучера нельзя терять очки, но сегодня она была к этому очень близка. Колос выиграл первый тайм, а после перерыва Довбик восстановил равновесие. Вырвать победу удалось только перед самым финальным свистком благодаря Сарапию.
Днепр-1 в добавленное время вырвал победу над Колосом и временно возглавил УПЛ – Довбик в шаге от рекорда
Этот результат позволил СК Днепр-1, по меньшей мере, временно возглавить турнирную таблицу УПЛ, ведь Шахтер свой поединок отчетного тура начинал позже. Для Колоса это поражение означает лишь одно – потеря реальных шансов побороться за выход в еврокубки.
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