Команде Александра Кучера нельзя терять очки, но сегодня она была к этому очень близка. Колос выиграл первый тайм, а после перерыва Довбик восстановил равновесие. Вырвать победу удалось только перед самым финальным свистком благодаря Сарапию.

Днепр-1 в добавленное время вырвал победу над Колосом и временно возглавил УПЛ – Довбик в шаге от рекорда

Этот результат позволил СК Днепр-1, по меньшей мере, временно возглавить турнирную таблицу УПЛ, ведь Шахтер свой поединок отчетного тура начинал позже. Для Колоса это поражение означает лишь одно – потеря реальных шансов побороться за выход в еврокубки.